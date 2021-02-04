Париж, , 23:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе своего выступления на онлайн-форуме, организованном Атлантическим советом, что Симоновский суд Москвы совершил «большую ошибку», приговорив Алексея Навального к «реальному» сроку. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Reuters.

Единство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я думаю, что это большая ошибка даже с точки зрения стабильности в России», — заявил Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, на том же онлайн-форуме президент Франции заявил, что крупные технологические компании, такие как Google и Facebook,«уничтожили все платформы», где бывший президент США Дональд Трамп «и его сторонники могли выражать свои мнения», заблокировав аккаунты политика.

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