Москва, , 23:24 — REGNUM Решение Израиля и сепаратистских властей в Приштине установить дипломатические отношения «противоречит задаче поиска сбалансированной и компромиссной развязки косовской проблемы на уникальной международно-правовой основе». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 4 февраля.

По ее словам, эту правовую основу составляет Резолюция СБ ООН 1244.

Захарова отметила, что «абсолютно беззастенчивое» поведение албанского руководства в Приштине, которое не думает о возможных последствиях своих действий, только укрепляет националистические силы в Косово.

«Само это образование, как оно себя именует, стремится любым способом продолжить реализацию своего квазигосударства и внушает серьезную тревогу за судьбу переговорного процесса. Переговорный процесс там пытаются перевести на язык ультиматумов, выдвигают Белграду нереалистичные требования и прикрываются договоренностями с западными спонсорами косовской независимости», — отметила Захарова.

Напомним, что ранее Приштина объявила о установлении дипломатических отношений с Израилем в соответствии с подписанным в сентябре при посредничестве экс-президента США Дональда Трампа Вашингтонским соглашением.