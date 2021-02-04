Сана, , 23:18 — REGNUM Беспилотник организации «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) сбит армией Йемена в районе Эль-Берах (провинция Таиз), сообщает 4 февраля Anadolu.

По словам йеменских военных, это произошло в момент, когда беспилотник атаковал блокпост в Эль-Берахе. О пострадавших в ходе инцидента не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США объявили «Ансар Аллах» террористической организацией и при этом планируют вывести свой контингент из Йемена.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом анонсировал прекращение военной помощи арабской коалиции в Йемене