Вашингтон, 4 февраля 2021, 22:13 — REGNUM Переговоры по ядерной сделке с Ираном между США и евротройкой (Германия, Франция, Великобритания) запланированы в скором времени на уровне глав внешнеполитических ведомств, сообщает 4 февраля Reuters.
По данным источника агентства, переговоры будут проходить удалённо. Возможно, это произойдёт уже завтра, 5 февраля.
Напомним, 4 февраля помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об активном взаимодействии американской администрации с евротройкой по ядерной сделке с Ираном.
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