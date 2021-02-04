Мурманск, , 21:56 — REGNUM В полярном филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (бывший ПИНРО) сокращают научных сотрудников. О кадровой проблеме губернатор региона Андрей Чибис сообщил сегодня вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

Полярный филиал ВНИРО — Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Анатолий Терентьев

«Обратил внимание вице-премьера Виктории Абрамченко на ситуацию с сокращением научных сотрудников ПИНРО. После передачи в федеральное подчинение институт переживает оптимизацию. Однако мы не можем позволить себе раскидываться ценными кадрами. Виктория Валерьевна поддержала наши опасения и поручила разобраться в ситуации», — написал глава региона «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича был преобразован в Полярный филиал ВНИРО — Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в 2018 году.