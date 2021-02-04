Варшава, , 21:17 — REGNUM Министерство культуры, национального наследия и спорта Польши разрабатывает программу, которая предусматривает вакцинацию польских спортсменов от COVID-19 вне общей очереди. Об этом, как передает Dziennik, заявил 3 февраля заместитель министра культуры, национального наследия и спорта Польши Ярослав Селлин.

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По его словам, возможное нововведение в Национальный план по вакцинации населения будет касаться не всех профессиональных спортсменов, а только тех, кто будет представлять Польшу на Олимпийских играх в Токио, которые запланировано провести с 23 июля по 8 августа текущего года.

«Здоровье и безопасность спортсменов, представляющих Польшу на международных спортивных мероприятиях, мы рассматриваем как приоритетную задачу и приложим все усилия, чтобы представители национальных команд были вакцинированы до поездки в Токио. Для этого им необходимо начать вакцинацию как можно раньше», — заявил Селлин.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная стратегия вакцинации от COVID-19 в Польше предусматривает, что в первую очередь процедуру должны пройти медицинские работники — они начали прививаться еще 27 декабря прошлого года. Сразу после — пожилые людям старше 80 лет, затем — в возрасте 70−80 лет. Эти категории населения начали прививать во второй половине января — в первую очередь вакцинируют проживающих в домах престарелых. Остальные категории населения будут прививаться уже после них — в порядке записи и очереди.