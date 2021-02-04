Варшава, , 21:13 — REGNUM 4 февраля в честь Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Свентокшисском онкологический центр в городе Кельце, где выступил с заявлением, что «за последние 5 лет в республике удвоили бюджетные расходы на борьбу с онкологическими заболеваниями». Об этом передает Polskie Radio 24.

Помимо этого, польский премьер-министр заявил, что ежегодно от раковых заболеваний умирают около 100 тысяч жителей Польши, что является недопустимо высоким показателем.

«Национальная стратегия по борьбе с раком должна обязательно улучшить качество лечения заболевания на всех этапах. Мы вдвое увеличили расходы на борьбу с онкологическими заболеваниями за последние 5 лет, и мы по-прежнему не пожалеем усилий и ресурсов для повышения профессионализма нашей службы здравоохранения в этой области», — заверил Моравецкий.