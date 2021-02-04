Москва, , 20:57 — REGNUM Состоялся телефонный разговор глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Об этом 4 февраля сообщает Синьхуа, отмечая, что китайская сторона в ходе переговоров подчеркнула «всепогодный» характер стратегического взаимодействия двух стран, которое не имеет запретных зон и пределов.

По словам китайского министра, стороны наладили эффективное взаимодействие в различных форматах, успешно отстаивая справедливость и законные интересы развивающихся стран.

Российская сторона, в свою очередь, информирует, что обсуждался график контактов на высшем уровне в текущем году в связи с 20-летием Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и КНР.