Пекин, , 20:45 — REGNUM Китай и Белоруссия заключили соглашение о реализации третьего этапа проекта «Строительство социального жилья», которое будет осуществлено в республике. Об этом 4 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную посольством КНР в Минске.

Сообщается, что в церемонии подписания участвовали посол КНР Се Сяоюн и министр экономики Белоруссии Александр Червяков. Соглашение, по оценке белорусской стороны, закрепляет и развивает договоренности лидеров двух стран — Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, достигнутые в ходе государственного визита председателя КНР в мае 2015 года. В соответствии с документом, планируется строительство в 2021 году 20-ти социальных домов на 1166 квартир, для чего китайская сторона выделит безвозмездную помощь в размере 222 млн юаней.

Всего в рамках трех этапов реализации проекта в Белоруссии с китайским участием будут построены 58 многоквартирных домов на 4452 квартиры.