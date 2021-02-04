Москва, 4 февраля 2021, 20:34 — REGNUM Блокада жизнедеятельности отдельных районов ДНР и ЛНР продолжается Украиной — в нарушение Минских соглашений, заявил 4 февраля заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Комментируя отчёт cпецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по Украине и в Контактной группе Хайди Грау, констатирующем, что украинская ситуация продолжает деградировать, Жеглов отметил:
Он указал на то, что с Киевом не удаётся договориться о модальностях работы в условиях пандемии пунктов пропуска через линию соприкосновения. В итоге пропускная способность снизилась.
Кроме того, Украина продолжает уголовные преследования освобождаемых лиц, что затрудняет подготовку дальнейших обменов удерживаемыми лицами. Киев отверг инициативу ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передать Украине граждан, содержащихся в местах лишения свободы.
Жеглов добавил, что застой наблюдается и в отношении реализации той части Минских соглашений, которая касается особого статуса Донбасса.
Российский дипломат добавил, что Украина игнорирует поручение саммита, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 г. в «нормандском» формате. Речь идёт об инкорпорировании в украинское законодательство «формулы Штайнмайера» о порядке введения в действие закона об особом статусе.
Жеглов указал также на то, что Украина ведёт кампанию по дискредитации Минских соглашений, украинские официальные лица называют их «устаревшими», а в рамочном законопроекте украинского министерства реинтеграции указывается на так называемый переходный период.
Этот законопроект, отмечает российский дипломат, противоречит Минским соглашениям, в которых «нет ни слова, к примеру, о каких бы то ни было «временно оккупированных территориях».
Постпред РФ добавил, что украинская сторона намерена перед этим установить военный контроль над границей и над всей территорией Донбасса, при том, что, согласно пункту 9 «Комплекса мер», решение вопроса о границе должно завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.
Указал российский представитель и на то, что в вышеупомянутом законопроекте вместо проведения местных выборов (пункт 4 «Комплекса мер») «предлагается запуск неких военно-гражданских администраций».
А вместо амнистии участников событий в Донбассе (пункт 5) «предусмотрена концепция некоего «переходного правосудия» с избирательным применением репрессивного инструментария на основе политически мотивированных оценок из Киева в каждом конкретном случае».
Москва делает вывод, что Украина стремится выйти из Минского процесса и поставить крест на реализации Минских соглашений. Вызывает тревогу также ситуация с обеспечением прав неукраиноязычного населения на Украине.
Жеглов, указав на то, что в докладах Специальной мониторигновой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируются не все допускаемые со стороны Украины нарушения, призвал ОБСЕ к объективности и предложил помощь России.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 февраля, состоялись очередные переговоры Контактной группы по Донбассу. Российский полпред в КГ Борис Грызлов заявил по итогом переговоров, что Украина законопроектом «О государственной политике переходного периода» фактически выводит себя из Минских соглашений.
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