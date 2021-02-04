Москва, , 20:34 — REGNUM Блокада жизнедеятельности отдельных районов ДНР и ЛНР продолжается Украиной — в нарушение Минских соглашений, заявил 4 февраля заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя отчёт cпецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по Украине и в Контактной группе Хайди Грау, констатирующем, что украинская ситуация продолжает деградировать, Жеглов отметил:

«На фоне распространения коронавируса украинские власти в нарушение пункта 8 «Комплекса мер» продолжают бесчеловечную блокаду жизнедеятельности отдельных районов Донбасса».

Он указал на то, что с Киевом не удаётся договориться о модальностях работы в условиях пандемии пунктов пропуска через линию соприкосновения. В итоге пропускная способность снизилась.

Кроме того, Украина продолжает уголовные преследования освобождаемых лиц, что затрудняет подготовку дальнейших обменов удерживаемыми лицами. Киев отверг инициативу ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передать Украине граждан, содержащихся в местах лишения свободы.

Жеглов добавил, что застой наблюдается и в отношении реализации той части Минских соглашений, которая касается особого статуса Донбасса.

Жеглов «15 декабря 2020 года Верховная рада на один год, до 31 декабря 2021 года, технически продлила действие так и не вступившего в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Этот неработающий закон был принят ещё в 2014 году на три года — что уже не соотносится с предписаниями пункта 11 «Комплекса мер». По нему Киев обязался предоставить Донбассу особый статус на постоянной основе и отразить это в Конституции — ничего из этого не сделано».

Российский дипломат добавил, что Украина игнорирует поручение саммита, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 г. в «нормандском» формате. Речь идёт об инкорпорировании в украинское законодательство «формулы Штайнмайера» о порядке введения в действие закона об особом статусе.

Жеглов указал также на то, что Украина ведёт кампанию по дискредитации Минских соглашений, украинские официальные лица называют их «устаревшими», а в рамочном законопроекте украинского министерства реинтеграции указывается на так называемый переходный период.

Этот законопроект, отмечает российский дипломат, противоречит Минским соглашениям, в которых «нет ни слова, к примеру, о каких бы то ни было «временно оккупированных территориях».

Жеглов «Более того, законопроект предполагает введение некоего не предусмотренного «Комплексом мер» особого правового режима для отдельных районов Донбасса при сохранении действующих условий социально-экономической блокады».

Постпред РФ добавил, что украинская сторона намерена перед этим установить военный контроль над границей и над всей территорией Донбасса, при том, что, согласно пункту 9 «Комплекса мер», решение вопроса о границе должно завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.

Указал российский представитель и на то, что в вышеупомянутом законопроекте вместо проведения местных выборов (пункт 4 «Комплекса мер») «предлагается запуск неких военно-гражданских администраций».

А вместо амнистии участников событий в Донбассе (пункт 5) «предусмотрена концепция некоего «переходного правосудия» с избирательным применением репрессивного инструментария на основе политически мотивированных оценок из Киева в каждом конкретном случае».

Москва делает вывод, что Украина стремится выйти из Минского процесса и поставить крест на реализации Минских соглашений. Вызывает тревогу также ситуация с обеспечением прав неукраиноязычного населения на Украине.

Жеглов, указав на то, что в докладах Специальной мониторигновой миссии (СММ) ОБСЕ фиксируются не все допускаемые со стороны Украины нарушения, призвал ОБСЕ к объективности и предложил помощь России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 февраля, состоялись очередные переговоры Контактной группы по Донбассу. Российский полпред в КГ Борис Грызлов заявил по итогом переговоров, что Украина законопроектом «О государственной политике переходного периода» фактически выводит себя из Минских соглашений.

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