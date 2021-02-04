Киев, , 20:31 — REGNUM Несколько стран ЕС согласились на перепродать Украине излишки вакцины от коронавируса, заявила 4 февраля вице-премьер правительства страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «ТСН».

Она подчеркнула, что среди этих стран ЕС — «одна очень дружественная к нам» — не стала уточнять название страны, отметив, что это — «конфиденциальная информация».

По словам Стефанишиной, сейчас фактически завершаются консультации по перераспределению части излишков вакцины, которые получил ЕС.

Представитель Киева не стала ничего говорить о том, сколько вакцин может получить Украина в результате такой перепродажи и о том, сколько эта спецоперация будет стоить госбюджету страны.

Также вице-премьер поблагодарила большое количество стран ЕС, которые не имеют излишков вакцины, но в ходе переговоров продвигали интересы Киева относительно необходимости обеспечения доступа Украины к вакцинам.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему «неприятно просить с протянутой рукой» о помощи с получением вакцины от коронавируса для Украины.

«Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины… Это будет сложно объяснить их народам, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать», — заявил тогда Зеленский.

Ранее многие эксперты высказывали мнение, что «третьи страны» могут продавать Украине российскую вакцину.