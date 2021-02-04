Бишкек, , 19:52 — REGNUM В парламенте Киргизии потребовали от премьер-министра Улукбека Марипова объясниться по поводу его публичного заявления о том, что начало канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, отдано Таджикистану.

«Накануне, 3 февраля, Улукбек Асамидинович рассказал интересный факт о положении дел вокруг Торткульского водохранилища. Следует отметить, что данный объект имеет стратегическое значение для республики», — подчеркнул депутат Тазабек Икрамов.

По мнению парламентариев, если информация о передаче приграничных киргизских земель в собственность соседней стране подтвердится, то в Киргизии разразиться большой скандал.

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