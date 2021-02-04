Афины , , 21:56 — REGNUM Греция подтвердила 1070 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила 4 февраля Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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Все подтвержденные случаи инфицирования в Греции с момента начала пандемии составляют в общей сложности 160 935.

EODY также подтвердила 25 смертей от COVID-19 за последние 24 часа, достигнув в общей сложности 5903 смертей. Из последних средний возраст составил 79 лет, 95,6% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и более, а 3473 были мужчинами.

Сутками ранее в стране обнаружили 1151, еще за сутки до того — 1261.