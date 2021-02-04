Париж, , 19:48 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его американский коллега Энтони Блинкен в совместном коммюнике призвали власти Ливана как можно скорее сформировать новое правительство, чтобы получить «структурную помощь» от международного сообщества. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Le Figaro.

«Жизненно необходимо, чтобы власти Ливана как можно скорее претворили в жизнь свое обязательство сформировать эффективное и легитимное правительство, которое начало бы работу над необходимыми реформами, как на то надеется ливанский народ. Эти конкретные действия остаются необходимыми, чтобы Франция, США и их региональные и международные партнеры могли обеспечить Ливану дополнительную структурную помощь в долгосрочной перспективе», — говорится в коммюнике.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля Ле Дриан заявил, что в случае сертификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на уровне ЕС и страны она может быть использована на территории Франции.

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