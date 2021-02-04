4 февраля 2021 | Время чтения 10 мин

Политическое руководство Белоруссии пытается преодолеть отчуждение от народа комплексом мероприятий по восстановлению единства – не своего с народом, а народного.

Сергей Артёменко, , 19:53 — REGNUM Совмин Белоруссии утвердил «республиканский план мероприятий по проведению в 2021 году Года народного единства». Решение оформлено правительственным постановлением №64 от 2 февраля «во исполнение пункта 2 указа президента Республики Беларусь от 1 января 2021 г. №1 «Об объявлении 2021 года Годом народного единства». В документ попытались включить всего побольше и разного, в том числе «притянутого за уши» и, мягко говоря, неоднозначного.

Свобода слова Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ответственным за координацию и выполнение назначено почему-то министерство экономики, хотя меньше всего 106 пунктов плана касаются именно экономики. Если бы в Белоруссии было Министерство Пропаганды, что в нынешних белорусских реалиях было бы честно и оправданно, то именно оно и стало бы основным исполнителем этого образчика постсоветского планирования.

По большому счёту, почти все мероприятия плана могло бы курировать министерство информации. Оно давно занимается фактически политической цензурой и репрессиями, экспертизой на предмет «экстремизма» (не являясь экспертным органом и обходясь без экспертов), просто «распилом бюджетного бабла» в интересах чиновников министерства и их клиентов.

В первом же пункте плана значится «реализация решений VI Всебелорусского народного собрания» — откровенно клоунского мероприятия, призванного имитировать народную любовь к обанкротившемуся режиму Александра Лукашенко. Сам он 2 февраля поведал, что делегатов этого собрания якобы «выбрал народ», что за ними якобы «миллионы белорусских людей, трудовых коллективов».

На самом деле очередная сходка лоялистов никакого отношения к выборам не имеет. Их выбирали чиновники замкнутой на Лукашенко «вертикали», и именно её интересы члены неконституционного собрания будут представлять. За скромную взятку, чарку и шкварку они будут имитировать обсуждение второстепенных вопросов и устраивать несменяемому основному докладчику бурные аплодисменты, переходящие в овации.

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Любопытно, что принципов формирования ВНС никто внятно разъяснить не может, включая самого Лукашенко. Он 2 февраля на специальном совещании по проведению собрания пафосно заявил: «Это важнейшее событие в жизни страны, и мы обязаны провести на самом высоком уровне».

В тот же день председатель белорусского правительства и оргкомитета ВНС Роман Головченко сообщил: «Процедуры выдвижения и избрания делегатов завершены… Организационный комитет обсуждал, и мы определяли то, как будет проходить процедура выдвижения». То есть после купания обсудили, как пройдёт купание и стоит ли надевать плавки.

Повестка собрания неизвестна даже липовым «народным избранникам» — ещё более сомнительным, чем члены преследуемого в уголовном процессе оппозиционного «Координационного совета». Однако по оговоркам Головченко, в принципе, понятно, зачем сгоняют стадо: «большинство людей, делегатов выступают за сохранение сильной президентской власти», «придание конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию».

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Остальные пункты «республиканского плана», по большому счёту, идут довеском к этому. Правительственным постановлением госорганам и подчинённым организациям предписано периодически отчитываться о выполнении.

«Финансирование мероприятий плана осуществлять за спецсредств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на 2021 год, собственных средств организаций и иных источников, не запрещенных законодательством», — сказано в постановлении совета министров.

То есть прямо сказано о том, что расходы на сомнительные и никому не нужные мероприятия будут оплачиваться за счёт пенсионеров, учителей и всех белорусских налогоплательщиков. Совмин Белоруссии, как обычно, не посчитал нужным с ними посоветоваться, провести хотя бы подобие общественных слушаний.

Кому, кроме чиновников, нужен ими келейно установленный и явочным порядком доведённый до «народца» странный «День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь (9 мая)», специальный автомотовелопробег, проект «Гродно — молодежная столица Республики Беларусь 2021», круглый стол «Создание белорусскоязычной законодательной базы как фактор гармоничного развития общества» и прочая чепуха? Вопросы риторические и вполне обоснованно вызывающие подозрения в коррупции.

Лукашенко, Головченко и Ко с начала года повысили стоимость лекарств для населения — в январе аптекари меняли ценники на глазах у нищих пенсионеров. Заодно подняли цены на товары для детей, услуги госмонополий ЖКХ, бензин и многое другое. В прошлом году, несмотря на протесты граждан, закопали в землю более полумиллиона долларов — сделали циклопический флагшток в азиатском стиле. Возмущавшихся налогоплательщиков, в том числе местных жителей, отправили по известному адресу птичьим языком бюрократических отписок. Естественно, на реально необходимые мероприятия денег в бюджете не нашлось. И не найдётся, и никакой помощи Кремля не хватит при таком размахе местечкового административного восторга.

Отдельно в совминовском плане указан «День Октябрьской революции (7 ноября)», который перекочевал в постсоветский календарь Белоруссии и в 2020 году подвергся изменению названия. Судя по видеозаписям и фотографиям в СМИ, его отмечает менее сотой процента жителей республики, преимущественно коммунистические секты разных толков. Проходит это унылое позорище под постоянные окрики Лукашенко «лимит на революции исчерпан», под канонаду политических репрессий, с закрыванием глаз на давно выхолощенные и ничего не решающие Советы, после погрома системы социальных завоеваний советской власти (трудовое законодательство, отмена бесплатного проезда для школьников и студентов, многое другое).

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Националистическая компонента, судя по плану правительства, по-прежнему в тренде. П.19 предусмотрено «проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню родного языка». Благодаря документу выяснилось, что отвечают за этот русофобский местечковый шабаш «республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком». То есть именно их вместе с Совмином и Лукашенко лично следует благодарить за то, что родным языком почти полностью русскоязычных белорусов официально позиционируется исключительно один из двух государственных языков, и этот язык (sic!) не русский.

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Святотатством и откровенным безумием выглядит официозное мероприятие под №55 «Всебелорусская молитва «За Беларусь!». Оно запланировано на 2 июля, ответственными назначены «уполномоченный по делам религий и национальностей, основные конфессии». В прошлый раз многие верующие не скрывали своего резко негативного отношения к участию священнослужителей их конфессий в затеянном «православным атеистом» политическом шабаше.

В том же ключе исполнен п. 49 плана: «Взаимодействие с представителями религиозных конфессий по формированию в обществе нетерпимости к проявлениям экстремизма, нацизма и всем формам насилия». Что интересно: среди исполнителей вместо «основных конфессий» указано посаженное на шею налогоплательщиков объединение молодых лукасеков БРСМ. Видимо, там полно тайных представителей конфессий с соответствующими полномочиями.

Очевидно, чиновники и брсмовцы не смогут выполнить п. 49 плана, так как нацизм — явление прошлого, и в наше время можно говорить лишь о неонацизме. То есть составители плана не понимают, к чему нетерпимость они поручают формировать в белорусском обществе.

Кроме того, судя по неонацистской лексике президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» и других госСМИ, исполнителям придётся формировать нетерпимость и к ним. Что, в свою очередь, является целенаправленным разжиганием вражды и розни группой лиц по предварительному сговору, а это уже состав преступления по статье 130 УК Белоруссии («экстремизм»). Ударить экстремизмом по экстремизму — к такой фигуре речи прибег бы в этом случае Остап Бендер.

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МИД Белоруссии ещё не оправился от фиаско 2020 года, провала своей нелепой «многовекторности» и оплеух от белорусских националистов зарубежья. Тем не менее глава министерства Владимир Макей вместе с министром культуры Анатолием Маркевичем будет отвечать за реализацию п. 50 плана: «Организация культурных мероприятий с общественными объединениями белорусов зарубежья в странах их проживания (творческие встречи деятелей культуры и искусства Беларуси, дни белорусской культуры за рубежом, акции, посвященные юбилейным и знаменательным датам истории Беларуси, и другое)».

Под «и другое» можно списать огромное количество денег. Отсутствие общественного контроля реализации плана позволяет воровать деньги белорусских налогоплательщиков совершенно внаглую, пропить их и даже устроить теракт за рубежом. В начале января авторитетное издание Euobserver опубликовало аудиозапись (подлинность которой подтверждена), на которой председатель белорусского КГБ Вадим Зайцев обсуждал с коллегами план убийств за рубежом критиков тоталитарного режима Лукашенко, в частности — оппозиционного журналиста Павла Шеремета.

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Фактически два министра будут раздавать деньги республиканского бюджета тем, кто окажет им специфические услуги. Как строится реальная работа с белоруской диаспорой, наглядно видно из непродолжительной и дискредитирующей официальный Минск истории отношений с российским НКО «Белорусы Крыма».

В следующем пункте правительственной программы конкретно МИД будет отвечать за такое направление работы: «Использование потенциала представителей белорусской диаспоры и граждан зарубежных стран в развитии двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах, противодействии дезинформационным кампаниям против Республики Беларусь». Фактически речь идёт о проституированной агентуре влияния. Периодически «белорусские саяны» проявляют себя не только в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге, но также в Прибалтике и ещё более дальнем зарубежье.

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«Год народного единства» планируется превратить в аналог американского комедийного Groundhog Day («День сурка»). Алгоритм отработан на трёхлетнем (подряд) «Годе малой родины». П. 82 прямо предписывает закладывать аллеи, скверы и даже парки под названием «Народное единство». При этом не уточняется, можно ли там будет делать единство инакомыслящим, учитывая, что собрание «двух и более лиц» по белорусскому законодательству — это «массовое мероприятие», и оно обязательно должно быть санкционировано властями с оплатой соответствующего прайса.

В чиновничьей разработке неоднократно упоминается Великая Отечественная война. Та самая, во время которой якобы освобождали не существовавшую «Республику Беларусь». В частности, п. 59 подписана подготовка соответствующих публикаций. Видимо, речь о заказных статьях, за которые продажный госагитпроп Белоруссии так любит ругать не менее продажных «змагаров».

Удивительно другое: Лукашенко неоднократно и недвусмысленно публично заявлял, в том числе специально для телеаудитории Казахстана и силовикам, что Отечественные войны для него и его камарильи «не наши». В плане же деньги республиканского бюджета будут тратиться на подготовку статей о «не их», получается, войнах наряду с заказными публикациями на тему мифической «истории белорусской государственности».

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Самое интересное припасено, традиционно, на десерт. Под п. 99 значится «Информационная онлайн-площадка «Беларусь. Радзіма. Згода» — видимо, небольшой мешочек бюджетных денег для болтунов типа «батькиных экспертов» и прочих системных националистов.

Во второй сотне мероприятий — популяризация имён любимчиков бюрократии и спецслужб, ещё одна кормушка для обслуживающих президенцию политических проституток (в том числе разработчиков новой «белоруской идентичности»), размещение официозного баннера и создание такого же «телеграм-канала», «выпуск художественной маркированной карточки» и даже пресс-конференция «Едино государство, когда едины матери страны».

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Креативом бесталанные дармоеды из чиновничьей «идеологической вертикали» явно не блещут. Под «народное единство» они подвели и экологические тропинки, и «успешных отцов и матерей», и даже уборку мусора.

Созданный при их непосредственном участии республиканский план мероприятий выглядит не столько смешно, сколько грустно и даже обидно. Хорошо бы им дать пинка под зад, как совершенно справедливо по другому поводу говорил персонаж комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Ибо именно эти политические жулики, а не какие-то там местные мелкотравчатые «змагары» или политэмигранты-фрики довели Белоруссию до нынешнего кризиса.

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