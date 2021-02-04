Киев, , 19:30 — REGNUM Последние события на Украине показывают, что про Незалежную вновь вспомнили в Белом доме и готовятся использовать её в качестве рычага давления на Евросоюз и Россию. После шестилетней паузы в Вашингтоне опять заинтересовались «украинским вопросом», что подтверждается звонком недавно назначенного государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в офис президента.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Депутат Государственной думы России, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина заметила, что американским посольством было поддержано решение Зеленского о наложении санкций на украинские телеканалы «112.Украина», NewsOne и ZIK. Представитель США в Киеве назвал это мерами по противодействию «злонамеренному влиянию» России. Там забыли уточнить, напомнила российский парламентарий, что подобные решение идут вразрез с законодательством Украины, которое однозначно запрещает накладывать санкции на граждан Украины.

Именно наложением санкций на депутата партии «Оппозиционная платформа— За жизнь» Тараса Козака объясняется закрытие оппозиционных каналов, хотя он владеет только одним. Панина уверена, что подобными паническими решениями испуганный Зеленский пытается поднять собственный рейтинг и рейтинг своей партии «Слуга народа». После повышения стоимости газа на Украине и многочисленных «Тарифных майданов» по всей стране действия президента одобряет менее четверти населения, а рейтинг его партии и вовсе составил лишь 14,3%.

В Вашингтоне не могут не понимать, что всесторонняя поддержка непопулярного президента приведет к краху и распаду страны. Нельзя исключать, отметила Панина, что в Белом доме решили пожертвовать собственной пешкой для создания колоссальных проблем России и Европейскому союзу.

Брюсселю пора оценить стоимость поддержки антироссийского киевского режима. Украинский политический истеблишмент с радостью отдаст свою страну за убежище в США, и, чтобы не получить новую Ливию на собственных границах, ЕС и России необходимо договориться и координировать совместные действия, уверена Елена Панина.