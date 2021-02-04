Москва, , 18:49 — REGNUM Законопроект, предполагающий существенное увеличение доходов государства от лотерей, внесли в Госдуму депутаты комитета по спорту во главе с Борисом Пайкиным (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Предлагается увеличить размер целевых отчислений от лотереи до 20% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от проведения лотереи и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда.

Кроме того, планируется изменить направленность целевых отчислений от проведения государственных лотерей.

Авторы обратили внимание на то, что при разработке новой Стратегии по развитию физической культуры и спорта на период до 2030 года экспертное сообщество сходится во мнении, что приоритетом должно стать финансирование детско-юношеского спорта и мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов спорта в целях содействия массовому спорту. Что находит свое отражение как в послании президента Российской Федерации, так и в его поручениях и поручениях председателя правительства.

Относительно указанных в законе целевых категорий, например, таких как социально значимые объекты и мероприятия, то, отмечают парламентарии, в законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» нет таких определений, следовательно, существует вольная формулировка, которая не дает возможности полностью привязать полученные средства к конкретным статьям расходов.

Для недопущения существенного сокращения финансирования социально значимых мероприятий предлагается переходный момент до 1 января 2023 года, с целью перераспределения бюджетных ассигнований в рамках национальных проектов на эти цели.