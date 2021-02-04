Париж, , 18:48 — REGNUM Возникшее во многих мировых СМИ предположение, что «мировая элита», в виде транснациональных корпораций, планирует в ближайшее время перекроить устройство мира под собственные нужды, получило еще одно подтверждение. Во второй половине января информационные ленты новостных агентств взорвала новость о смерти барона Бенджамина де Ротшильда — одного из самых влиятельных и богатых членов клана Ротшильдов.

Специалисты института РУССТРАТ, который возглавляет депутат Государственной думы Елена Панина, напомнили — официальное сообщение членов семьи гласило, что причиной смерти барона стал отказ сердца. Мировые эксперты в области экономики, бизнеса и политики уверены, что на самом деле Бенджамин де Ротшильд был либо убит, либо просто посчитал необходимым инсценировать собственную гибель.

Часто можно встретить мнение, что главная причина произошедшего кроется в ставке всего клана Ротшильдов — как и в 2016 году, они поддерживали Трампа на выборах США, но их главные противники — Рокфеллеры, продвигавшие Джо Байдена, оказались удачливее.

Эксперты Института призывают обратить внимание на мнение канадского экономического журналиста с огромным стажем Бенджамина Фулфорда. Он уверен, что причиной исчезновения барона из информационного поля стал не проигрыш Трампа на выборах в Соединённых Штатах, а неудача в глобальной операции под названием «пандемия COVID-19».

В качестве доказательства журналист опубликовал копию патента. Оказывается, ещё 5 лет назад была разработана медицинская технология тестирования людей на предмет инфицирования вирусом COVID-19. Сама же операция «COVID-19» включала в себя этапы, которые можно было воочию наблюдать последние два года: искусственная паника под прикрытием пандемии, ограничения и запреты во всех странах мира под эгидой заботы о здоровье граждан, массовые вакцинации и всеобщий цифровой контроль за перемещением и поведением людей, включая возможность цифровой идентификации каждого человека.

Специалисты Института РУССТРАТ напоминают, что именно эти шаги позволят современным финансовым корпорациям, после снижения возможностей государств как институтов, полностью взять под контроль жизнь на всём земном шаре и превратиться в пресловутое «мировое правительство».