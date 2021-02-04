Москва, , 22:38 — REGNUM Заявление представителей посольства России в Праге, в котором было указано на проявление двойных стандартов со стороны чешских дипломатов, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 4 февраля в социальной сети Facebook.

«Правильно обвинили. Пора своё мнение иметь, а не то, что дядька Сэм прикажет!», — поделилась своим мнением Инна И.

Многие пользователи совершенно не удивились такому заключению со стороны российского посольства. Граждане уверены, что Чехия ведёт несамостоятельную политику и делает то, что ей укажут Соединённые Штаты.

«Двойные стандарты — это обычное дело у продажных чинуш, Чехия — не исключение. Что прикажут, то и сделает. Что ещё ждать от несамостоятельной и полностью зависимой страны?», — пишет Ольга Г.

Некоторые комментаторы отметили лицемерие со стороны европейских стран, которые совершенно проигнорировали ситуацию с бывшим президентом США Дональдом Трампом, против которого развязали настоящую информационную войну, а также не заметили столкновения протестующих с полицией у Капитолия.

«А как чехи среагировали на митинги, а в поддержку Трампа и их последствия? Сидели поджав хвост?», — задаётся вопросом Снежинка З.

Нашлись и те, кто призвал российских дипломатов вместо обвинений выдавать ноты протеста и вести юридическую работу по установлению справедливого отношения к Российской Федерации.

«Обвинять может только прокурор. И больше никто во всем свете. Таков закон. Послы могут писать ноты протеста. Ну, если они действительно дипломаты, а не случайные люди», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Напомним, 3 февраля посольство России в Праге прокомментировало вызов главы дипмиссии Александра Змеевского в МИД Чехии в связи с решением российского суда по блогеру Алексею Навальному и указало на проявление двойных стандартов со стороны чешских дипломатов.