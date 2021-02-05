5 февраля 2021 | Время чтения 20 мин

Дмитрий Орлов, , 13:00 — REGNUM 1. Федеральная политика в отношении регионов

Рейтинг влияния глав субъектов РФ в январе 2021 года Иван Шилов © ИА REGNUM

При сохранении приоритетов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции (включая вопросы вакцинации), усиливается значение социального компонента в деятельности региональных администраций как фактора оценки эффективности их работы со стороны Центра. Показательно, что первое совещание, прошедшее под председательством Владимира Путина в январе 2021 года, было посвящено именно социальным вопросам. Стоит выделить несколько особенностей федеральной политики в отношении регионов в связи с этим трендом.

Во-первых, важное значение именно для региональной политики будут иметь поставленные Владимиром Путиным цели по восстановлению уровня занятости к концу 2021 года до показателей, наблюдавшихся до пандемии. Примечательны упомянутые главой Минтруда Антоном Котяковым в ходе совещания президента с членами правительства в конце января индивидуальные адресные программы по восстановлению занятости для каждого региона с учётом территориальной специфики, для работы над которыми были подготовлены «паспорта занятости» и «портреты безработного» по каждому субъекту Федерации. Приведенный министром труда пример Челябинской области, где для решения проблемы занятости была анонсирована подготовка соглашения со строительными компаниями, свидетельствует о возросшем значении взаимодействия между губернаторами и крупным бизнесом в течение 2021 года. В некоторых субъектах Федерации это может стать основанием для укрепления позиций «старых» элит накануне парламентской кампании, но, учитывая заметное значение в региональной экономике (особенно в наиболее населенных, а значит электорально значимых территориях) крупных федеральных бизнес-игроков, нередко взаимодействие между ними и губернаторами может становиться и дополнительным фактором кадрового обновления на местах (в том числе затрагивающего региональные заксобрания и депутатов, представляющих регион в Госдуме).

Во-вторых, сохраняется особое внимание Центра к индустриальным регионам. С этим связано, например, введение обязательных минимальных квот на товары и услуги отечественного производства в государственных и корпоративных закупках, что, по расчетам, представленным вице-премьером Юрием Борисовым, может привести к росту доли российской продукции в рамках подобных контрактов в текущем году как минимум на 7% по сравнению с показателями 2020 года, то есть до 64% от их общего объема. При этом в 2021 году планируется осторожное применение этих квот «с перспективой последующего роста в 2022—2023 годах». Это часть политики стимулирования отечественной промышленности. Она вполне может стать одним из драйверов преодоления экономического кризиса в индустриальных регионах (в том числе в Уральском и Приволжском федеральных округах), возможно, создав дополнительные возможности для финансирования социальных статей бюджета в таких субъектах Федерации, а значит, и снижения там социальной напряженности к президентской кампании 2024 года.

В-третьих, среди приоритетов Центра — по-прежнему инфраструктурное строительство. Показательно, что одной из знаковых акций начала года с участием президента стало открытие Репинской транспортной развязки в Московской области, когда Владимир Путин снова напомнил о масштабных планах «по дорожному строительству и по «сшиванию» страны», предполагающих доведение 85% дорог до нормативного состояния к 2024 году в 105 крупнейших агломерациях страны, а к 2030 году — еще в 51 агломерации. Такие планы предполагают и дополнительную ответственность региональных администраций по раннему выявлению и разрешению социальных конфликтов, которые могут возникать при реализации подобных проектов, а также активную антикоррупционную политику властей в дорожно-строительной сфере.

По прогнозам медиа, Владимир Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию в феврале 2021 года. То есть наступивший месяц во многом будет связан с шагами Кремля по дальнейшему формированию позитивной политической повестки в условиях парламентской кампании для обновленного путинского большинства. Но даже в случае корректировки сроков в феврале сохраняется вероятность анонсирования новых социальных инициатив Кремля. В сфере региональной политики приоритеты, заданные президентом, зададут направление для аналогичных обращений губернаторов к депутатам заксобраний и жителям субъектов Федерации.

2. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

Ключевой сферой внутриэлитных конфликтов местного уровня в январе 2021 года оставались противоречия между региональными и муниципальными властями.

В течение первой половины 2021 года, скорее всего, будет происходить усиление напряженности в этой сфере в тех регионах, где в среде элит сложилось мнение о неустойчивых позициях губернаторов. Примером является ситуация во Владимирской области, где отказ глав 16 из 17 муниципальных образований лично принять участие в совещании по реализации нацпроектов, проходившем в дистанционном формате под председательством губернатора Владимира Сипягина (вместо себя они направили для участия в мероприятии своих заместителей), был воспринят СМИ и политизированной средой как свидетельство усиления противоречий между главой региона и местными элитами. Обсуждение слухов о вероятности досрочной отставки главы региона (которые, вполне вероятно, могут циркулировать до конца мая 2021 года, если такое решение действительно не будет принято), скорее всего, будет способствовать активизации новых публичных шагов со стороны оппонентов губернатора — в том числе из среды муниципальных элит.

В зоне риска активизации таких конфликтов в первом полугодии остаются как некоторые губернаторы, избранные от оппозиционных партий (прежде всего, глава Хакасии Валентин Коновалов, возможно — неоднократно оказывавшийся объектом негативных информационных кампаний губернатор Орловской области Андрей Клычков), так и ряд не принадлежащих к этой среде руководителей. В частности, завершение процедуры выборов главы Норильска (этот пост занял председатель комиссии по городскому хозяйству и руководитель фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов Дмитрий Карасев) может привести к временному снижению противоречий между краевыми властями и руководством этого города, но не отменяет высокой вероятности дальнейшего продолжения информационных кампаний против губернатора Александра Усса (можно предположить, что их ближайший пик может наблюдаться в конце февраля — марте 2021 года, когда в федеральной медиаповестке усилятся ожидания по поводу новых ротаций в губернаторском корпусе).

Объектами негативных информационных и политических кампаний в феврале-марте 2021 года по-прежнему будет оставаться часть губернаторов, впервые избранных в 2019 году. В возглавляемых ими регионах фактором противоречий между их командами и старыми региональными элитами будет оставаться вопрос об отборе кандидатов на выборах в Госдуму и заксобрания (в 2020 году пройдут кампании по выборам 39 региональных парламентов). Примером активизации таких информационных кампаний являются новые негативные публикации о главе Липецкой области Игоре Артамонове (избранном на свой пост в сентябре 2019 года, а с октября 2018 года возглавлявшем регион в статусе врио) по поводу качества квартир, выделяемых дольщикам.

Постепенное смещение акцента в ходе негативных информационных кампаний в отношении губернаторов с противодействия распространению коронавирусной инфекции и работы системы здравоохранения на социальную, экологическую, градостроительную проблематику задает важные аспекты повестки парламентской кампании в случае дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки.

Протестная кампания несистемной либеральной оппозиции вряд ли принципиально повлияет на устойчивость позиций губернаторов, но может предоставить аргументы для критики в их адрес со стороны внутриэлитных оппонентов в регионах за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где могут пройти сравнительно массовые митинги подобного рода. Перспективной задачей для региональных внутриполитических блоков в субъектах Федерации, включающих в свой состав города-миллионники, а также отличающихся высокими показателями поддержки оппозиционных партий на период подготовки к парламентской кампании, становится работа по оперативному реагированию на появление очагов социальной протестной активности, призванная блокировать выход кампании несистемной оппозиции за рамки нишевого политического протеста.

3. Рейтинг влияния глав субъектов РФ

Восходящий тренд в январе 2021 года затронул некоторых губернаторов арктических нефтегазовых территорий, большинство врио глав регионов, а также руководителей субъектов Федерации, в которых произошли заметные кадровые ротации на муниципальном уровне. Нисходящий тренд коснулся большинства губернаторов, являющихся выходцами из оппозиционных партий. Среди факторов, повлиявших на изменение позиций фигурантов рейтинга, можно выделить проекты федеральных властей и крупных корпораций по освоению арктических территорий, инфраструктурное строительство и реализацию нацпроектов, внимание к регионам правоохранительных и проверяющих органов, а также разногласия губернаторов с муниципальными элитами и депутатами заксобраний.

Участие президента в открытии транспортной развязки в Химках становится позитивным информационным поводом для губернатора Московской области Андрея Воробьева (поднимается с 8-го на 6-е место). Обсуждение планов правительства по подготовке комплексной программы освоения ресурсов региона способствует усилению влияния губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова (с 23-го на 21-е место).

На фоне ротаций в руководстве ряда городов Свердловской области (включая Екатеринбург) переходит в группу с очень сильным влиянием губернатор региона Евгений Куйвашев (с 21-го на 20-е место). После досрочной отставки мэра Якутска Сарданы Авксентьевой укрепляются позиции главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева (с 34-го на 29-е место). На фоне кадровых перестановок в руководстве Иркутской области (в том числе назначения нового вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику, а также новых глав минобразования и минстроя региона) укрепляются позиции губернатора Игоря Кобзева (с 26-го на 24-е место). Ротации в правительстве Мордовии способствуют восходящему тренду для врио главы республики Артема Здунова (с 54-го на 51-е место), однако сопротивление традиционных элит региона его политике начинает консолидироваться. Также усиливается влияние врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова (с 72-го на 62-е место).

Перспективы получения Ярославской областью более 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию мер в рамках программы «Оздоровление Волги» создают позитивный информационный повод для главы региона Дмитрия Миронова (с 33-го на 30-е место). Укрепляются позиции губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина (с 42-го на 37-е место) — так, на реализацию нацпроектов в 2021 году региону будет выделено 8,6 млрд рублей.

Негативный резонанс вокруг инициативы о введении «антиковидных паспортов» для жителей региона, несмотря на последующее заявление о переносе запуска проекта, и арест главы минстроя республики способствуют ослаблению позиций главы Башкирии Радия Хабирова (с 11-го на 16-е место). Скандал с привлечением учителей к уборке снега в Энгельсском районе Саратовской области, несмотря на негативную реакцию руководства региона, становится проблемным информационным поводом для губернатора Валерия Радаева (с 30-го на 33-е место). Несмотря на отставку по собственному желанию вице-губернатора Игоря Грекова, сюжет с упоминанием которого получил негативный резонанс после большой пресс-конференции президента, теряет позиции глава Рязанской области Николай Любимов (с 41-го на 46-е место). После публикаций ряда изданий, в том числе федеральных, о предоставлении дольщикам в Липецкой области новых квартир с закопченными стенами и неисправной электропроводкой теряет влияние глава региона Игорь Артамонов (с 46-го на 48-е место).

Обращение прокуратуры в связи со служебной проверкой по поводу реализации в регионе нацпроекта «Экология» (в связи с чем на время ее проведения была отстранена от должности министр экологии и природных ресурсов области Анна Багрова) становится проблемным информационным поводом для губернатора Мурманской области Андрея Чибиса (с 43-го на 47-е место). После публикации в официальном telegram-канале фракции «Единая Россия» в Госсовете Коми критики в адрес регионального правительства ослабевает влияние главы республики Владимира Уйбы (с 60-го на 69-е место). Конфликты в среде республиканской элиты вновь становятся публичными.

Нисходящий тренд затрагивает большинство губернаторов, являющихся выходцами из оппозиционных партий. После усиления дефицита топлива в Хабаровском крае теряет политические очки врио главы региона Михаил Дегтярев (с 63-го на 70-е место). Негативный резонанс из-за резкого высказывания Андрея Клычкова в отношении жительницы, записавшей видеообращение к властям, ведет к ослаблению позиций губернатора Орловской области (с 62-го на 79-е место). Обсуждаемый в медиапространстве региона отказ глав 16 из 17 муниципальных образований принять участие в совещании по реализации нацпроектов, проходившем в дистанционном формате под председательством губернатора, стал драйвером снижения влияния главы Владимирской области Владимира Сипягина (с 81-го на 84-е место). После протеста, вынесенного прокуратурой на закон Республики Хакасия о региональном бюджете, теряет позиции глава субъекта Валентин Коновалов (с 84-го на 85-е место).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в декабре Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 8,36 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 8,04 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 3 3 7,45 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 4 5 6,59 Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург 5 4 6,34 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 6 8 6,26 Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области 7 6 6,20 Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области 8 7 6,17 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 9 9 6,10 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 10 10 6,08 Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области 11 13 6,06 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 12 12 6,03 Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области 13 15 6,00 Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области 14 16 5,97 Меликов Сергей Алимович И.о. главы Республики Дагестан 15 14 5,95 Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан 16 11 5,91 Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области 17 17 5,85 Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области 18 18 5,76 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края 19 19 5,70 Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области 20 21 5,67 Сильное влияние Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 21 23 5,65 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 22 20 5,62 Развожаев Михаил Владимирович Губернатор города Севастополя 23 24 5,59 Кобзев Игорь Иванович Губернатор Иркутской области 24 26 5,56 Махонин Дмитрий Николаевич Губернатор Пермского края 25 27 5,52 Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия 26 25 5,50 Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области 27 22 5,47 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 28 37 5,43 Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) 29 34 5,39 Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области 30 33 5,35 Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области 31 31 5,31 Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской Республики 32 28 5,26 Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области 33 30 5,24 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 34 29 5,21 Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области 35 35 5,19 Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области 36 32 5,17 Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области 37 42 5,15 Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края 38 45 5,13 Шапша Владислав Валерьевич Губернатор Калужской области 39 38 5,08 Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино-Балкарской Республики 40 40 5,04 Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области 41 36 5,01 Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области 42 39 4,97 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 43 49 4,95 Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области 44 44 4,90 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 45 50 4,88 Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области 46 41 4,86 Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области 47 43 4,85 Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области 48 46 4,82 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 49 47 4,80 Цыбульский Александр Витальевич Губернатор Архангельской области 50 48 4,78 Среднее влияние Здунов Артём Алексеевич И.о. главы Республики Мордовия 51 54 4,75 Гольдштейн Ростислав Эрнстович Губернатор Еврейской автономной области 52 56 4,72 Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области 53 51 4,70 Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия 54 52 4,68 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 55 55 4,65 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 56 53 4,64 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 57 59 4,61 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 58 65 4,60 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 59 59 4,57 Николаев Олег Алексеевич Глава Чувашской Республики 60 64 4,55 Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края 61 66 4,52 Гладков Вячеслав Владимирович И.о. губернатора Белгородской области 62 72 4,50 Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея 63 61 4,46 Солодов Владимир Викторович Губернатор Камчатского края 64 75 4,45 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 65 58 4,43 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия — Алания 66 67 4,40 Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области 67 76 4,37 Бездудный Юрий Васильевич Губернатор Ненецкого автономного округа 68 69 4,35 Уйба Владимир Викторович Глава Республики Коми 69 60 4,33 Дегтярёв Михаил Владимирович И.о. губернатора Хабаровского края 70 63 4,25 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 71 71 4,20 Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области 72 73 4,16 Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области 73 70 4,13 Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области 74 74 4,10 Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области 75 77 4,05 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл 76 68 4,00 Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края 77 78 3,81 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 78 79 3,77 Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области 79 62 3,70 Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай 80 82 3,65 Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия 81 83 3,50 Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия 82 80 3,42 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 83 85 3,00 Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области 84 81 2,79 Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия 85 84 2,75

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

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