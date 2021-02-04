Милан, Италия, , 18:18 — REGNUM Предложив экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать новое правительство Италии, президент страны Серджо Маттарелла фактически пошел по пути, к которому ранее призывали в партии «Вперед, Италия», заявил лидер партии Сильвио Берлускони в четверг, 4 февраля.

«Ранее мы выступали с призывом выбрать на эту роль человека с высоким управленческим опытом, вокруг которого могли бы объединиться лучшие силы страны», — отметил он.

Лидер «Вперёд, Италия» напомнил, что Драги стал главой Центробанка Италии (а затем и Центробанка ЕС) в тот период, когда премьер-министром Италии был именно он (Берлускони).

Как сообщалось ранее, в январе 2021 года правящая либерал-популистская коалиция Италии после выхода из нее партии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менее президент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации.