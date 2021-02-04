Киев, , 18:17 — REGNUM Четверых участников акции у здания оппозиционного телеканала «Наш» в Киеве задержала полиция, сообщает 4 февраля украинское МВД.

Отмечается, что задержаны те, кто «не отреагировал на законные требования и предупреждения правоохранителей и прибег к противоправным действиям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее попытку штурма здания телеканала «Наш» в Киеве предприняла группа неонацистских организаций.

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