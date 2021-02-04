Москва, , 22:30 — REGNUM Заявление исполняющего обязанности главы украинского Минэнерго Юрия Витренко о том, что Киев должен перейти на американское ядерное топливо вместо российского, вызвало реакцию среди интернет-пользователей.

«Ну ладно, себя похоронят, а остальные за что страдать будут?!», — задаётся вопросом Раиса Д.

Некоторые комментаторы оказались встревожены данным призывом Минэнерего Украины. Граждане подозревают, что в случае принятия такого решения может произойти очередная радиоактивная катастрофа на территории Украины.

«И получить ещё. Один Чернобыль», — написал Виктор В.

Часть граждан отметила, что в Соединённых Штатах осуществляют свою деятельность российские компании, которые предоставляют возможность купить ядерное топливо. Люди считают, что Украина может обратиться к ним.

«Так и в штатах ядерным топливом дочка Росатома торгует», — пишет Eduard P.

Нашлись и те, кто отметил своё безразличие к данному вопросу. Люди уверены, что проблемы Украины останутся проблемами Украины. Это не дело Российской Федерации.

«Да пускай переходят. Эти станции быстрее встанут и им придётся закрывать эти станции и заглушать реакторы. Да и ещё отработанное топливо будут закапывать у себя. Американцы не забирают отработанное ядерное топливо», — поделился Artem D.

Напомним, 4 февраля исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко заявил о том, что Киев должен перейти на американское ядерное топливо вместо российского. Стоит отметить, что на Украине уже несколько лет пытаются перейти на американское ядерное топливо вместо российского, но пока у них ничего так и не получилось.