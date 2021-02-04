Тулон, Франция, , 18:18 — REGNUM Во Франции арестовали еще одного человека по делу об убийстве и обезглавливании мужчины в городе Тулон. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает Le Figaro.

Основным подозреваемым, который, предположительно, обезглавил человека без определенного места жительства и выкинул его голову в картонной коробке на мостовую через окно, оказался военный в отставке.

Личность второго арестованного пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля полиция Франции заявила, что мужчина, предположительно убивший бездомного во французском Тулоне, является бывшим военным.

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