Киев, , 18:01 — REGNUM Верховная рада решила не ограничивать число представлений в парламент на назначение одной и той же кандидатуры на должность министра правительства страны.

Соответствующее голосование состоялось сегодня, 4 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

На рассмотрение Рады была предложена поправка о том, что одна и та же кандидатура на должность члена правительства не может быть представлена более двух раз в течение года, а также дважды подряд в течение текущего созыва парламента.

За эту поправку проголосовали лишь 100 депутатов при 226 необходимых.

Напомним, что сейчас центральная власть пытается назначить экс-исполнительного директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко первым вице-премьером-министром энергетики. Кандидатуру Витренко вносили на голосование дважды, 17 декабря 2020 года и 28 января, но оба раза для назначения не хватило несколько десяток голосов. Вместе с тем власти не исключили, что через время предложат кандидатуру Витренко и третий раз.