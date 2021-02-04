Москва, , 22:25 — REGNUM Проигрыш польской армии условному противнику во время учений «Зима-20» вызвал реакцию среди интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 4 февраля в социальной сети Facebook.

«Ох уж эти панове! Сами с собой договориться не могут, туда же», — написала Раиса Д.

Многие пользователи принялись иронизировать над неудачей польской армии. Некоторые отметили, что получается так, что военные Польши, по сути, отрепетировали собственный разгром.

«Так получается, что Польша отрепетировала разгром со всеми красивыми и не очень красивыми последствиями», — пишет Ильдар Ф.

Ряд комментаторов отметил, что Соединённые Штаты, в своих планах, делают большую ставку на готовность Польши нанести важный удар по Калининградской области России. Люди уверены, что прошедшие учения показали, что Польша на это не способна.

«Особенно пикантно итоги польских учений выглядят на фоне, опубликованной с неделю назад, статьи экспертов американского Военно-морского аналитического центра, в которой они прочили польской армии решающую роль в «превентивном ударе» по Калининградской области», — поделился Михаил Л.

Часть пользователей призвала иностранные государства задуматься над опасностью уничтожения всего мира в случае, если они примут решение напасть на Российскую Федерацию.

«После этого надо задуматься и начать дружить с Россией. Война с Россией приведёт к краху цивилизации на планете Земля», — считает Джурат А.

Напомним, 4 февраля издание Interia опубликовало материал, согласно которому армия Польши проиграла условному противнику во время учений «Зима-20».