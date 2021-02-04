Бишкек, , 17:58 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Улукбека Марипова с назначением на пост премьер-министра Киргизии. Об этом сообщили сегодня, 4 февраля, в аппарате правительства.

Российский премьер пожелал киргизскому коллеге успехов в работе на новой должности и отметил, что Россию и Киргизию всегда связывали дружеские и союзнические отношения.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества и дальнейшему углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — подчеркнул Мишустин.

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