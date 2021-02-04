Бишкек, , 17:56 — REGNUM Правительство Швейцарии выделило 2,5 млн швейцарских франков (211,6 млн рублей) Всемирной продовольственной программе ООН для оказания поддержки бедным слоям населения Киргизии, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Эти деньги обещают направить на оказание помощи 80 тысячам киргизстанцев, живущих за чертой бедности.

Читайте также: Половина детей в Киргизии может оказаться за чертой бедности из-за пандемии

Они получат возможность участвовать в создании общественных активов и в обучении новым специальностям, что улучшит перспективы их трудоустройства.

«Такой подход гарантирует, что помощь не только будет оказана людям, доходы которых упали из-за неблагоприятных последствий пандемии, но и даст соответствующие инструменты, которые сделают их более подготовленными и устойчивыми к будущим стрессам», — подчеркивают в посольстве Швейцарии.

Читайте также: Россия подарит бедным семьям Киргизии муку и масло на $8 млн