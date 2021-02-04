Москва, , 17:51 — REGNUM Поддержки не было оказано французским посольством гражданину Франции Сирилю Даниелу на суде по поводу его участия в несанкционированных акциях 2 февраля: на суде дипломаты из Франции не присутствовали.

На судебном заседании по делу об участии в несанкционированном митинге сторонников Алексея Навального поддержкой Даниелу были только два адвоката. Об заявила 4 февраля пресс-секретарь Тимирязевского суда Москвы Мария Прохорычева, сообщили РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Даниелу был задержан по подозрению в участии в несанкционированной акции в Москве 2 февраля. Он объяснил, что нечаянно попал на митинг, в Россию же приехал на день рождения бабушки.

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