Минск, 4 февраля 2021, 17:39 — REGNUM Подтвердились слухи об аресте директора минского ОАО «ГУМ» Александра Крепака. С официальным подтверждением произошедшего вечером 2 февраля задержания через день выступил следственный комитет республики.
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«Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере 2525 белорусских рублей (около $1 тыс в эквиваленте — прим. ИА REGNUM) за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. По имеющимся в распоряжении следствия данным, противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования», — заявила 4 февраля официальный представитель СК Белоруссии Юлия Гончарова.
Александр Крепак проходит по возбуждённому уголовному делу. Его местонахождение не известно — как и многих других бизнесменов, за которых с начала года активно взялись спецслужбы.
Накануне прошла информация об арестах бизнес-партнёров экс-председателя правительства Белоруссии Сергея Румаса. Вскоре выяснилось, что лично он ареста избежал.
Напомним, власти Белоруссии активно используют механизм пополнения арестованными и их родственниками специального банковского счёта. Только после этой процедуры прокуроры кратно снижают запросы по годам лишения свободы, а некоторые белорусские «неолигархи» после огромных выплат даже избегают уголовной ответственности.
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