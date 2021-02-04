4 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Даниел Игрец, , 18:11 — REGNUM Решение Тель-Авива о признании так называемого Косово необходимо рассмотреть в контексте его правовых и политических последствий, а также в контексте его (возможного) влияния на позицию Сербии по поводу непризнания «косовской государственности».

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Но давайте по очереди.

Что касается самого факта произошедшего, речь, несомненно, идет о формальном — де-юре — признании. Установление дипломатических отношений в международных отношениях равно полноценному межгосударственному признанию. То, что резиденция посла Израиля не будет находиться в Приштине — это просто технический вопрос, который никак не влияет на суть дела.

С точки зрения международного права решение Израиля признать так называемое Косово является международным преступлением. Это нелегитимное и противозаконное решение, которое идет вразрез с Хартией ООН, а также с рядом обязывающих резолюций Совета безопасности, среди которых я особо выделил бы резолюции 1244, 1160 и 1203. Конечно, из-за решения Израиля Косово не станет государством, так как оно возникло в результате международного преступления и поэтому не может быть законным, кто бы за него ни заступался. Установлением дипломатических отношений с сепаратистским Косово Израиль нарушил свою прежнюю позицию о недопустимости признания территорий, возникших в результате сецессии, и отказался от поддержки территориальной целостности и суверенитета Сербии, которую до этого момента последовательно оказывал Белграду. А если мы учтем, что так называемое Косово — первое в Европе по количеству исламистских террористов на душу населения, тогда станет понятно, что этим признанием Государство Израиль встало на сторону международного терроризма.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази открыл табличку, которую установят у входа в посольство Косово в Иерусалиме © Министерство иностранных дел Израиля

Израиль не только грубо нарушил международное право — решением признать так называемое Косово он поставил под серьезную угрозу хрупкий мир в ближневосточном регионе. Дипломатические отношения с международно непризнанной, отступнической территорией не могут принести Тель-Авиву ощутимую пользу в стратегической перспективе. Наоборот, они скорее всего приведут к заметному (и опасному) ухудшению и так нестабильных отношений с некоторыми ключевыми исламскими странами в регионе, которые не признают Косово — такими как Ливан, Сирия, Ирак и Иран. Кроме того, с признанием сепаратистского Косово прежние юридические и политические аргументы Израиля, с помощью которых он оспаривал существование независимого и единого палестинского государства, попросту теряют смысл.

Единственные, кто может извлечь какой-то профит из решения Израиля признать Косово — это стратеги и создатели идеологии сепаратизма. Речь идет о тех же центрах влияния, которые стоят за проектом независимого Косово. Они используют это решение для того, чтобы показать мировой общественности, что так называемая независимость Косово все еще пользуется поддержкой мирового сообщества. Этим они хотят в том числе оправдать свою кампанию в пользу довершения этого проекта. Я не исключаю, что Запад, прежде всего США и Германия, используют признание Косово со стороны Израиля, чтобы оказать дополнительное давление на те страны, которые до сих пор не признали это сепаратистское образование, и заставить их пересмотреть свою позицию.

Также не надо игнорировать тот факт, что признания Косово Израилем скорее всего не было бы, если бы не было Вашингтонского соглашения. Если бы руководство Сербии решительно защищало позицию, согласно которой Израиль не должен признавать так называемое Косово из-за действующей Резолюции 1244, этого пункта, наверное, не оказалось бы в окончательном варианте соглашения. Это очередное доказательство того, что Сербия, подписав Вашингтонское соглашение, больше потеряла, чем приобрела. Решение Израиля об установлении дипотношений с Приштиной фактически возвращает Сербию на шаг назад, когда речь идет о международной кампании по отмене признания независимости Косово. Хуже того, оно ставит под вопрос успех и целесообразность этой кампании в будущем, так как молчание официального Белграда в ответ на действия Тель-Авива могут создать у сербской общественности впечатление, что Сербия молчаливо смирилась с дальнейшей международной аффирмацией сепаратистского Косово. Авторитет Сербии пошатнулся, так как Белград посылает своего рода сигнал о том, что он более мягко смотрит на неприемлемость «косовской независимости». Это может подтолкнуть некоторые страны, которые не признали Косово, сделать это в будущем.

Александр Вучич в Белом доме подписывает Соглашение об экономическом сотрудничестве с Косово

Я считаю, что в данный момент самое главное — серьезно рассмотреть перспективу будущих сербско-израильских отношений на самом высоком государственном уровне, учитывая при этом решение Тель-Авива установить дипотношения с Косово. Необходимо четко дать понять, что для Белграда решение Израиля является неприемлемым и недружественным. Мировое сообщество нужно предупредить о том, что Сербия не отказалась от Резолюции 1244 и что она не приемлет односторонние решения о признании сецессии. А прежде всего надо отказаться от переноса диппредставительства Сербии из Тель-Авива в Иерусалим. Этот шаг мог бы серьезно нарушить хорошие отношения нашей страны со многими мусульманскими государствами, которые не признают так называемое Косово и чей голос имеет стратегическое значение для защиты Резолюции 1244. Тут я прежде всего имею в виду не только Иран, но и самую большую мусульманскую страну в мире — Индонезию. Я считаю, что Сербии ни в коем случае нельзя терять таких важных союзников.