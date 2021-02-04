Кострома, , 17:29 — REGNUM Врачи Костромского медицинского центра психотерапии и практической психологии готовы помочь чиновникам администрации Костромы в решении проблем жителей города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее горожане возмутились тем, что официальный аккаунт администрации города Костромы ВКонтакте ограничил отправку сообщений. Как пояснили работники администрации порталу «Kostroma.Today», это пришлось сделать из-за непрофильных жалоб от костромичей.

«Сообщения мы закрыли, так как при появлении аккаунта часто приходили сообщения типа: «мой муж меня бросил, что делать» и т.д. — путали с общественными пабликами», — рассказали представители администрации.

По мнению главного врача Костромского медицинского центра психотерапии и практической психологии, проблему можно решить простым способом — костромичек с личными проблемами следует направлять за поддержкой к психологам.

«У нас есть номер горячей линии по психологическим проблемам +7 (4942) 31-09-12 . Туда абсолютно спокойно может позвонить любой человек. Вероятно, сообщения в аккаунте можно не закрывать, но перенаправлять таких людей к нам» — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM врач.

Отметим, что в Костромской области также существует круглосуточный телефон доверия при Костромской областной психиатрической больнице. По номеру +7 (4942) 64-44-22 горожане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут проконсультироваться и получить совет специалиста.

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