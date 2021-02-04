Москва, , 22:25 — REGNUM Решение члена сената США от республиканцев Билла Хагерти призвать президента Джозефа Байдена наложить санкции на российский газопровод «Северный поток — 2» вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 4 февраля в социальной сети Facebook.

«Свободу всем кто участвовал в акции протеста у Капитолия!», — пишет Лариса Т.

Многие пользователи оказались возмущены подобному призыву. Люди уличили США в лицемерии, ведь у них у самих совсем недавно происходили акции протеста в связи с выборами президента страны.

«Ну, кто бы сомневался. Был бы повод. И неважно, как его фамилия. Свободу Джулиану Ассанжу!», — написала Елена К.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что Германия, в целом, выступает за строительство российского газопровода. В связи с этим граждане задаются вопросом о судьбе санкций США против данной страны.

«Запретят Меркель, которая выступила против новых санкций США в отношении «Северного потока — 2», въезжать на территорию США?», — задаётся вопросом Любовь Л.

Отдельные пользователи указали на то, что участники незаконных протестных акций на территории России, по сути, поучаствовали в приближении новых санкций Соединённых Штатов против Российской Федерации.

«Спасибо нужно сказать всем митингующим тик-токерам и школоте. Они же так переживали, чтобы наша страна жила хорошо», — считает Элина И.

Напомним, 3 февраля член сената США от республиканцев Билл Хагерти призвал президента Джозеф Байдена наложить санкции на газопровод «Северный поток — 2».