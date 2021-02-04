Москва, , 17:24 — REGNUM Опубликованные в интернете фотографии, на которых показан переполненный арестованными после несанкционированных митингов в Москве изолятор в посёлке Вороновское деревни Сахарово, не отражают реальной ситуации, сообщили 4 февраля в пресс-службе МИД РФ.

В интернете фото с людьми подаётся так, будто Центр временного содержания иностранных граждан переполнен арестованными на митингах: у них нет ни матрасов, ни мест для отдыха.

На самом деле в этом центре содержатся не только граждане, арестованные (административно) за совершённые в Москве на несанкционированных акциях правонарушения, отмечают в ведомстве.

«Фотографии, размещённые в некоторых средствах массовой информации и сети интернет, не являются объективным отражением ситуации, так как сделаны гражданами, доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления», — говорится в официальном заявлении МВД.

Отмечается, что после судебного решения они были в итоге «размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории», где им было предоставлено горячее питание и постельные принадлежности.

«В специализированном центре достаточно мест для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, — пояснили в МВД. — Проверкой, проведённой 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено».

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Напомним, в интернете появились фото из переполненного изолятора в Сахарово. На одной из фотографий изображена восьмиместная камера без матрасов с 28 арестованными.

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