Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Почти завершилась разработка стандартов изготовления масок от коронавирусной инфекции, пишет 4 февраля CNN.

ASTM International и The National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL) поделились с CNN первым отчетом о разработке новых стандартов, касающихся производства масок для простого населения. Вскоре всех граждан США могут обязать носить только соответсвующие новым стандартам маски.

Вследствие пандемии огромное количество некачественных масок заполнили рынок. Кто-то начал продавать тканевые маски, изготовленные из футболок и полотенец, материал которых не может уберечь от распространения коронавирусной инфекции. Ранее не существовало общепринятых стандартов касательно изготовления масок для простого населения, что превратило рынок средств индивидуальной защиты в «неосвоенные территории».

Такая ситуация вскоре изменится.

ASTM International, американское общество по испытанию материалов, и исследовательский центр The National Personal Protective Technology Laboratory (NPPTL) работают над тем, чтобы «установить минимальные требования к дизайну, маркировке, инструкциям для пользователей, классификации, а также для площади лицевого покрытия масок», — рассказывает CNN.

Новые стандарты должны помочь «избежать общей путаницы, связанной с эффективностью масок и их производством», — цитирует CNN предоставленный ASTM International отчет.

Многие эксперты призывали к созданию государственных стандартов с начала пандемии, так что новые требования от ASTM могут стать верным шагом в этом направлении.