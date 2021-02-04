Подгорица, , 17:13 — REGNUM НАТО и Соединенные Штаты будут внимательно следить за назначениями в секторе безопасности и военной разведки Черногории, сказал Курт Волкер, бывший американский дипломат, в настоящее время эксперт Центра анализа европейской политики.

Как сообщает портал cdm, Волкер отметил, что новому правительству Черногории следует дать шанс показать, что оно будет держать страну на нынешнем прозападном курсе, который, по его оценке, хочет помешать некоторым в Москве, в Сербии и Черногории.

«Оставаться на европейском курсе — это правильная политика, но в то же время важно, чтобы черногорцы понимали, что есть люди, которые хотят нарушить отношения Черногории с Западом. Вот почему важно проявлять бдительность и обеспечивать сохранение западной ориентации, которая была столь успешной для Черногории с момента обретения независимости или даже до нее», — отметил Волкер.