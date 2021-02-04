Бишкек, 4 февраля 2021, 17:03 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов подписал постановление об освобождении Бакытбека Марипова от должности главы администрации Ноокатского района Ошской области.
Как отмечают в аппарате правительства, такое решение новый премьер-министр принял «в целях исключения конфликта интересов».
Поводом для этого стал тот факт, что Бакытбек Марипов является родным братом нового главы правительства.
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