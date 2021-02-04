4 февраля 2021 | Время чтения 3 мин

Большая часть ответственности теперь должна ложиться на саму общественность. Дело не в том, чтобы позволить людям заниматься чем угодно, а в том, чтобы создать структуру, в которой люди смогут жить и взаимодействовать. Тему развивает в издании Israel Hayom профессор Орна Барон-Эпель, глава Школы общественного здоровья в Университете Хайфы.

Дарья Юдкевич, , 19:54 — REGNUM Метод блокировки для предотвращения инфекций исчерпал себя. Блокировка, как она осуществляется сегодня, наносит огромный ущерб экономике, обществу и общественному здоровью — помимо самого коронавируса, — и дальше так продолжаться просто не может. Общественность полностью утратила веру, ей требуется новый курс. Но у чиновников общественного здравоохранения есть два основных метода борьбы с инфекционными заболеваниями, их они и используют — локдаун и вакцинация.

ИЗОляция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После почти года ограничений и блокировок той или иной степени появилось место для новых способов мышления о правильном использовании локдаунов, особенно радикальных. Никто не спорит, что данный метод работает, это ясно. Да, во время изоляции люди вступают в гораздо меньший контакт друг с другом, так что вирус не может заразить больше людей. Вопрос в другом: действительно ли это имело место на протяжении всей нынешней изоляции и могут ли люди со временем справиться с такими требованиями. Похоже, ответ — нет.

Пустые улицы в Нью-Йорке в период пандемии (сс) Aaron Barlow

Нынешняя ситуация проблематична. У нас две противоположности. С одной стороны, государству удалось импортировать вакцины и сделать их доступными до той степени, чтобы приличный процент населения, особенно тех, кто старше 60 лет, был вакцинирован. Но большинство из тех, кто заразился вирусом — моложе 60 лет, и именно они заражают других. При этом большинство молодых людей на данный момент не получили двух доз вакцинации. С другой стороны, сам вирус мутирует, и, возможно, существует несколько вариантов вируса, которые являются более мощными и инфекционными. Эта ситуация меняет картину. Мы также должны учитывать, что эти мутации не прекратятся. Новые варианты будут обнаружены в будущем, это бесспорно .

Главная проблема сейчас — это неспособность общественности следовать рекомендациям по локдауну, что свидетельствует об общей усталости. Это проблема всего мира. Целая страна, состоящая из субпопуляций с различными ценностями и культурными нормами, не может находиться под жестким запретом и равными ограничениями в течение длительного периода времени. Метод исчерпал себя.

Вакцинация от коронавируса в Страсбурге © Claude Truong-Ngoc. Wikimedia Commons

Общественность не чувствует себя обязанной строго придерживаться жестких руководящих принципов. Что еще хуже, эти руководящие принципы не всегда ясны, а их разрозненное применение только усугубляет отсутствие веры в правительство, власти и полицию. Запутанное сочетание частично привитой публики, неспособности или нежелания людей оставаться под замком и тем более мутаций вируса привело к абсурдной ситуации, когда, несмотря на введение правительством почти месяц назад общенациональной блокировки, число подтвержденных случаев заболевания не уменьшается. Так что же можно сделать? Страна должна быть освобождена от жесткой изоляции, основанной на количестве контактов и собраний между людьми в каждом месте, а также на возможности ограничения этих собраний и контактов. Большая часть ответственности теперь должна ложиться на саму общественность. Это зеленый свет не для людей, чтобы просто делать то, что им нравится, а скорее для создания структуры, с которой люди могут жить и взаимодействовать.

Протест в Милане против карантина (сс) Vladimir Lyashkovsky

Любой, кто отказывается от вакцинации, несет за это полную ответственность: он не может подвергать опасности других, которые сделали прививку, но не знают, в какой степени они действительно гарантированы от заражения. Все ограничения, наложенные в рамках нынешней блокировки, должны быть тщательно пересмотрены. Мы должны научиться жить с коронавирусом. Жизнь уже не та, что прежде, но мы должны позволить жизни продолжаться и при наличии вируса.