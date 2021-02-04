Подгорица, , 16:57 — REGNUM По линии МВД Черногория и Босния и Герцеговина активно сотрудничают, заявил министр внутренних дел Черногории Сергей Секулович.

«Хорошее сотрудничество между полицейскими службами, более 70 соглашений и меморандумов, а также тот факт, что между Черногорией и БиГ нет нерешенных вопросов, говорят о качестве отношений, которые необходимо поддерживать и улучшать», — отметил он по итогам встречи со своим боснийским коллегой Бранимиром Юкичем.

Отношения между Черногорией и Боснией и Герцеговиной являются примером добрососедского сотрудничества, взаимного уважения и уважения, которым должны следовать все западно-балканские страны, констатировалось на встрече.

В ходе встречи собеседники выразили удовлетворение недавним открытием совместного пограничного перехода Враченовичи — Делеуша, что создало условия для более эффективной и эффективной работы пограничной полиции, а также успешным функционированием совместного центра полицейского сотрудничества Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии в Требине, что способствует более эффективной борьбе с нелегальной миграцией, торговлей людьми и другими трансграничными преступлениями.