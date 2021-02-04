Москва, 4 февраля 2021, 16:55 — REGNUM Вопрос о недопустимых заявлениях Запада в адрес России будет поднят на встрече российского и европейского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Жозепа Борреля, сообщила 4 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Говоря о предстоящем плановом визите в Россию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который состоится завтра, 5 февраля, Захарова сказала:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом к новым нападкам на Россию со стороны США и стран ЕС стали протесты, инициированные сторонниками блогера Алексея Навального. Также из США звучат угрозы в адрес участников проекта «Северный поток — 2».
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