Москва, , 16:55 — REGNUM Вопрос о недопустимых заявлениях Запада в адрес России будет поднят на встрече российского и европейского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Жозепа Борреля, сообщила 4 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря о предстоящем плановом визите в Россию верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который состоится завтра, 5 февраля, Захарова сказала:

«Весь этот комплекс вопросов — о недопустимых высказываниях, о псевдооценках, об искажении фактов — мы завтра поднимем в ходе переговоров Сергея Лаврова с верховным представителем ЕС по иностранным делам господином Боррелем, который прибывает в нашу страну с визитом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом к новым нападкам на Россию со стороны США и стран ЕС стали протесты, инициированные сторонниками блогера Алексея Навального. Также из США звучат угрозы в адрес участников проекта «Северный поток — 2».

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