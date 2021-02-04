Москва, , 16:26 — REGNUM Встреча российского и финляндского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Пекки Хаависто состоится 15 февраля в Санкт-Петербурге, сообщила 4 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова «15 февраля в Санкт-Петербурге глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведёт переговоры со своим коллегой — министром иностранных дел Финляндии».

Темами встречи станут сотрудничество в сфере экономики, культуры, гуманитарных вопросов, сотрудничество на Балтике и на Севере Европы — с учётом председательства РФ в Арктическом совете, которое начнётся в мае 2021 г

Также Лавров и Хаависто обсудят важные геополитические вопросы.

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