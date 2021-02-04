Марсель, Франция, , 16:27 — REGNUM Мэр французского города Марсель Бенуа Пайан объявил на своей официальной странице в социальной сети Facebook, что собирается продать «дворец марсельского спорта» стадион Vélodrome, потому что он «слишком дорогой».

«Я хочу продать этот стадион, потому что он стоит слишком много денег. Более того, это бесполезная трата денег. Я сделаю это, как только найду покупателя», — заявил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября мэрия французского города Марсель, где в первой половине дня был объявлен режим «максимальной угрозы», потребовала от властей Франции дать ей десять дней на подготовку к жестким антикоронавирусным ограничениям.

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