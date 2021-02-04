Киев, , 16:19 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что санкции против оппозиционных телеканалов введены, чтобы «сохранить страну».

Разговор с «агрессором» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С таким заявлением он выступил сегодня, 4 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«На нашу страну напали… и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость», — заявил Данилов.

Силовик отметил, что «обеспокоенность» по поводу закрытия телеканалов, которую выразил целый ряд международных организаций, для официального Киева «ожидаема и понятна».

«Мы призываем не делать поверхностные оценки данной ситуации… Отмечается, что «запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах», а ведь Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым — война», — добавил секретарь СНБО.

Он также в очередной раз обвинил Россию в использовании против Украины «всех возможных технологий информационной войны».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 2 февраля президент Зеленский утвердил решение Совнацбеза страны, согласно которому на 5 лет были введены санкции против владельца трех крупнейших оппозиционных телеканалов Украины, что привело к моментальному блокированию их вещания.

Украинская оппозиция считает, что решение было принято с многочисленными юридическими нарушениями, и намерена судиться по этому вопросу. Также в оппозиции угрожают импичментом президенту из-за закрытия телеканалов.