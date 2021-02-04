Донецк, , 16:08 — REGNUM Обстрел посёлка шахты имени Гагарина (ДНР) осуществили ВСУ днём сегодня, 4 февраля, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские формирования атаковали населённый пункт из миномётов: по посёлку было выпущено семь мин калибром 120 мм. Обстрел начался в 13:25 мск со стороны от населённого пункта Дзержинск (посёлок шахты Южная).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 февраля, ВСУ обстреляли из миномётов село Ленинское в ДНР.

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