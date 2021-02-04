Джакарта, , 16:06 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто совершил рабочий визит на Бали, сообщает Kompas.

Хади Тьяхджанто прибыл с визитом на Бали в связи с введением ковидных ограничений на Яве и Бали. Командующий вместе с главой национальной полиции посетили два традиционных рынка в Денпасаре.

«Мы хотим донести до общественности и посетителей рынка о важности соблюдения протокола здравоохранения», — заявил Хади Тьяхджанто.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд государственных школ в Индонезии поддержали решение правительства запретить школам требовать от учеников носить мусульманскую одежду.

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