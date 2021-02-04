Стокгольм, , 18:06 — REGNUM Лидер «Центристов» Анни Лёф считает, что правительство Швеции действует медленно и принимает слишком точечные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Они всегда на шаг позади», — оценила работу шведских властей Лёф.

Так, например, лидер «Центристов», считает, что правительству Швеции следовало ввести строгие ограничения на проведение публичных мероприятий раньше, чем оно это сделало.

«Важно, чтобы региональные и муниципальные представители обеспечивали более тесное сотрудничество для обеспечения медицинского ухода за престарелыми. Мы отмечали, что необходимо принятие более жесткого законодательства, поскольку в стране наблюдаются недостатки в этой сфере. Возникшая критика в целом оправдана», — заявила Лёф.

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