Москва, , 21:57 — REGNUM Материал немецкой газеты Welt, согласно которому Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V», вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане отставили свои комментарии 4 февраля в социальной сети Facebook.

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«А меня вот удивляет, что на Западе до сих пор считают, что Россия это такая глухая, дремучая страна», — пишет Валентина Ц.

Многие пользователи уверены, что время всё расставит на свои места и Запад, так или иначе, перестанет политизировать вопрос с вакцинами и в целях спасения жизней своих граждан обратится к России за вакциной от коронавируса.

«Западу тоже хочется жить, так что российскую вакцину будут покупать бегом, несмотря на их же вбросы некоторое время назад», — считает Сима С.

Некоторые комментаторы выразили своё непонимание тому, что Запад удивился способности Российской Федерации произвести такую вакцину. Люди указывают на то, что в нашей стране достаточно специалистов способных произвести подобный препарат.

«У нас в Новосибирске лучшие умы работают. Меня лично не удивляет, что у нас самая лучшая вакцина. Минимум побочных действий, минимальная цена, максимальная защита», — пишет Мария П.

Ряд граждан призвал западных журналистов обратить своё внимание на то количество антироссийской пропаганды, которое исходит от их коллег.

«А что удивляться-то? Пусть своей лживой Западной пропаганде удивляются», — написал Хаттаб А.

Напомним, 4 февраля немецкая газета Welt опубликовала материал, согласно которому Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V».