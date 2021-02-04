Вашингтон, , 18:05 — REGNUM В то время как большое количество американцев продолжает умирать от COVID-19, жизнь в китайском Ухане, городе, откуда берет свое начало пандемия коронавируса, вернулась в нормальное русло. Китай показал, что до сих пор ему удается справляться с пандемией лучше, чем сверхдержаве США, что повлияет на то, какая социально-экономическая система будет лидировать в будущем. Об этом сообщила шведская газета Aftonbladet.

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Китайская статистика по коронавирусу не надежна на сто процентов, отмечается в статье. Однако если бы в стране наблюдалось обширное распространение коронавирусной инфекции, власти не смогли бы это скрыть даже при таком жестком коммунистическом режиме.

Согласно данным, представленным Университетом Джона Хопинкса в США, от COVID-19 умерло порядка свыше 444 тысяч жителей США, в то время как соответствующий показатель для Китая — 4 820 погибших. Для сравнения в Соединенных Штатах на один миллион жителей приходится 1 355 смертей от COVID-19, в то время как цифра для Китая поражает — 3,5 человека.