Москва, , 15:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительством РФ и Международным инвестиционным банком (МИБ) об условиях пребывания финансовой организации на территории страны, подписанного в Москве 11 февраля 2020 года. Об этом сообщается на сайте Кремля 4 февраля.

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Соглашение направлено на развитие сотрудничества между сторонами, отмечается в сопроводительных документах. В частности, в целях обеспечения благоприятных условий для деятельности Международного инвестиционного банка, его отделений и представительств в Российской Федерации соглашением предусматривается открытие полнофункционального отделения Международного инвестиционного банка в Москве.

Соглашение подлежит ратификации в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 15 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение с Международным инвестиционным банком (МИБ) об условиях его пребывания на территории Российской Федерации было внесено правительством РФ в Госдуму, в декабре 2020 года. 26 января 2021 года Госдума приняла этот федеральный закон, 27 января он был одобрен Советом Федерации.

Соглашение подготовлено в рамках реализации решения совета управляющих МИБ о переносе штаб-квартиры Банка из Москвы в Будапешт (Венгрия) и об открытии его полнофункционального отделения на территории РФ для содействия эффективному осуществлению деятельности банка и обеспечения благоприятных условий для деятельности его отделений и представительств в Российской Федерации.

Напомним, Международный инвестиционный банк был учреждён в 1970 году. Он является межгосударственной организацией, созданной и осуществляющей свою деятельность на основе межправительственного соглашения, подписанного странами-членами банка (Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия, Чехия).

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