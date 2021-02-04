Сухум, , 15:59 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об освобождении от должности министра по налогам и сборам республики Даура Курмазию. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба главы государства.

«Указом президента Аслана Бжания Курмазия Даур Леонтьевич освобождён от должности министра по налогам и сборам по собственному желанию», — говорится в президентском указе.

Сообщается, что обязанности главы министерства возложены на заместителя главы налогового ведомства Мераба Логуа.

Стоит отметить, что Курмазия возглавлял министерство по налогам и сборам Абхазии с 2016 года. Он был одним из немногих министров, кто сохранил свой пост после смены президента страны в 2019 году.